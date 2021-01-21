أيرباص تقلل وتيرة زيادة إنتاج الطائرة أيه 320

قررت شركة صناعة الطائرات الأوروبية أيرباص تقليص خطة زيادة إنتاجها من الطائرة طراز أيه 320 في ظل استمرار ضعف حركة السفر في العالم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وبحسب الخطة الجديدة تعتزم الشركة زيادة إنتاجها اعتبارا من الربع الثالث من العام الحالي إلى 43 طائرة شهريا من طراز أيه 320 مقابل 40 طائرة حاليا، ثم إلى 45 طائرة شهريا في الربع الأخير من العام الحالي.

كانت الخطة السابقة للشركة تستهدف زيادة الإنتاج إلى 47 طائرة شهريا في المتوسط اعتبارا من يوليو المقبل.

في المقابل، أبقت إدارة إيرباص على خطة إنتاج الطائرة الأصغر حجما طراز أيه 220، حيث تعتزم زيادة الإنتاج من 4 طائرات شهريا إلى 5 طائرات اعتبارا من نهاية الربع الأول من العام الحالي.

بالنسبة للطائرات ذات الجسم العريض أيضًا، لا يزال الخفض الحالي للإنتاج قائما حيث تنتج 5 طائرات شهريا من طراز أيه 350 وطائرتين شهريا من طراز أيه 330، وأشارت الشركة إلى تأجيل الزيادة في إنتاج الطائرة أيه 350 إلى موعد لاحق.

وتتوقع الإدارة العليا في إيرباص عودة سوق الطائرات التجارية إلى مستويات ما قبل فيروس كورونا خلال الفترة من 2023 إلى 2025.