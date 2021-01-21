الزراعة والوادي الجديد تفعلان مبادرة زراعة التوت وإنتاج الحرير الطبيعي

زار الفريق العلمى برئاسة مدير معهد بحوث وقاية النباتات أحمد عبدالمجيد، وعضوية أستاذ الحرير بالمعهد أسامة غازي، اليوم الخميس، مواقع زراعة شتلات التوت بواحتي "الخارجة والداخلة" بمحافظة بني سويف.



وتابع الفريق، أعمال إنشاء عنابر تربية ديدان الحرير وعنابر حل الشرانق طبقا للمواصفات العلمية السليمة، علاوة على تنفيذ عدد من الدورات التدريبية خلال الفترة من 17 حتى 21 يناير 2021 برعاية وزير الزراعة السيد القصير ومحافظ الوادى الجديد اللواء محمد الزملوط وبحضور وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة مجد المرسى.



وصرح عبدالمجيد، بأنه تم تدريب ٢٣٠ شابا وفتاة بالخارجة، و٧٠ متدربا بالداخلة على أساليب إنشاء مشاتل وحقول التوت والعناية بها علاوة على طرق تربية الأعمار الصغيرة من ديدان الحرير التوتية كمشروع استثمارى صغير لشباب الخريجين.



وأضاف أنه تم أيضا التدريب على الطرق المختلفة لتربية الأعمار الكبيرة ووسائل التعشيش المختلفة وجمع محصول الشرانق وتجفيفها وطرق حل الشرانق لإنتاج الحرير الخام، علاوة على المنتجات الجانبية لمشروع استزراع الحرير ومنها مستحضرات التجميل والزينة.



يذكر أن وزارة الزراعة تسعى إلى دعم وتطوير الشق الزراعي لصناعة الحرير من جهة وتشجيع الشق الصناعي من جهة أخرى، كما تستهدف في إطار خططها الطموحة إحياء صناعة الحرير وزيادة كمية للمنتج بالجودة العالية والأسعار المناسبة خصوصا وأن مركز البحوث الزراعية لديه قسم بحوث الحرير التابع لمعهد بحوث وقاية النباتات والذى يعتبر المرجعية العلمية لهذا التخصص بمصر ويختص بالجانب البحثى والإرشادى لصناعة الحرير وفتح آفاق جديدة لزيادة وتطوير هذه الصناعة.