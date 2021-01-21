الكاف يعلن ايقاف أحمد الشيمي لاعب المقاولون 6 مباريات

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" توقيع عقوبة الإيقاف على أحمد الشيمي لاعب المقاولون العرب، لمدة 6 مباريات في حالة مشاركته مع فريقه في البطولات المقبلة للكاف، مع تعليق أربع منها شرط ألا يكون اللاعب مذنبًا بارتكاب سلوك مماثل لمدة 24 شهرًا المقبلة.

وذلك بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى 5 آلاف دولار لسوء السلوك مع حكم مباراة المقاولون والنجم الساحلي التونسي.

وكان أحمد الشيمى، لاعب المقاولون العرب، قد وجه اعتذارا إلى حكم مباراة النجم الساحلى، وذلك عقب واقعة البصق التى شهدتها نهاية مباراة النجم والمقاولون بالكونفدرالية، والتى أقيمت على ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير وانتهت بفوز النجم بهدفين لهدف وخروج المقاولون من دور الـ 32 من الكونفدرالية، حيث توجه الشيمى صوب الحكم عقب إطلاق صافرة النهاية وقام بالبصق عليه.