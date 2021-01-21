زيادة الغرامة المفروضة على منتهكي الإغلاق في إنجلترا

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أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، أن الغرامات المفروضة على من ينتهك قواعد الإغلاق سترتفع إلى 800 جنيه إسترليني (1096 دولارا) للأشخاص المقيمين في إنجلترا اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وبموجب القوانين الحالية، يمكن تغريم الأشخاص بما يصل إلى 200 جنيه إسترليني في إنجلترا و 60 جنيها إسترلينيا في اسكتلندا وأيرلندا الشمالية وويلز إذا انتهكوا قيود كوفيد- 19 لأول مرة.

ويمكن أن تصل الغرامة إلى 6400 جنيه إسترليني في إنجلترا، و960 جنيها إسترلينيا في اسكتلندا وأيرلندا الشمالية و120 جنيها إسترلينيا في ويلز في المخالفة الثانية.

ويمكن أن تتم محاكمة الأشخاص الذين لا يدفعون الغرامة، وتغريمهم بمبلغ غير محدود.

وشهدت بعض الحالات في الأشهر القليلة الماضية فرض ضباط الشرطة غرامات قدرها 10 آلاف جنيه إسترليني على أشخاص في إنجلترا على خلفية تنظيم حفلات منزلية.