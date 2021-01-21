نصف الألمان يعتبرون أن قيود كورونا الراهنة تشكل عبئا

أعرب 49% من الألمان عن اعتقادهم بأن القيود الراهنة لمكافحة وباء كورونا تشكل عبئا كبيرا أو عبئا كبيرا للغاية وذلك حسب نتائج استطلاع للرأي أجرته القناة الأولى بالتلفزيون الألماني (ايه آر دي) و نُشِرَتْ في العاصمة الألمانية برلين مساء اليوم الخميس.

وكانت نسبة الألمان الذين ينظرون إلى قيود كورونا بهذه النظرة قد وصلت إلى 36% في الاستطلاع الذي أُجْرِيَ في الأسبوع الماضي.

في المقابل، أعرب 42% عن اعتقادهم بأن قيود كورونا الحالية أقل عبئا، فيما قال 9% ممن شملهم الاستطلاع إنها لا تشكل عبئا على الإطلاق.

وأوضحت النتائج أن الشرائح العمرية الأصغر سنا تواجه صعوبات بسبب هذه القيود على نحو خاص مقارنة بالأكبر سنا، حيث قال 59% من الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 40 عاما إن القيود تمثل عبئا كبيرا أو عبئا كبيرا للغاية، وقد وصلت هذه النسبة في المقابل إلى 37% فقط بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما.

وتراجع مستوى القبول لإدارة الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات للأزمة، إذ أن نسبة الراضين عن هذه الإدارة تراجعت من 57% منتصف ديسمبر الماضي إلى 46% في الوقت الراهن.