 سفير روسيا لدى واشنطن: لقاء الرئيسين الروسي والأمريكي مرهون بالوضع الوبائي - بوابة الشروق
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سفير روسيا لدى واشنطن: لقاء الرئيسين الروسي والأمريكي مرهون بالوضع الوبائي

د ب أ
نشر في: الخميس 21 يناير 2021 - 5:26 م | آخر تحديث: الخميس 21 يناير 2021 - 5:26 م

أعلن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، أن اللقاء الشخصي لرئيسي روسيا والولايات المتحدة "مرهون بأمور عدة" من بينها الوضع الوبائي في العالم.

وأضاف أنطونوف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء: "من الصعب التحدث عن احتمالات استئناف اللقاءات وجهاً لوجه، في ظل الوضع الوبائي، بما في ذلك بين القادة.

وتابع: "ننطلق من افتراض أن تشكيل جدول للاتصالات السياسية سيعتمد على تطبيع الوضع الوبائي، ومحتوى هذه الاجتماعات، وفرص الاتصال على هامش الأحداث متعددة الأطراف".

وأضاف: "على أي حال، أي خطط قابلة للنقاش والاتفاق مع الإدارة الأمريكية الجديدة".


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