العثور على جثة نمر كبير مقتول في منزل وسط فيتنام

ذكرت صحيفة فيتنامية، اليوم الخميس، أن السلطات في إقليم "ها تينه" بوسط فيتنام، عثرت في أحد منازل الإقليم على جثة نمر يزن أكثر من 250 كيلوجراما، بعد وقت قليل من تعرضه للقتل.

وذكرت صحيفة "في إن إكسبريس" الإخبارية الفيتنامية، أن إدارة شرطة البيئة في الإقليم قالت أمس الأربعاء، إنها تعاونت مع شرطة منطقة "هوونج سون"، لمداهمة منزل يخص شخص يدعى دينه نهات نجى، 49 عاما، مساء أمس الاول الثلاثاء.

وعثروا على النمر الكبير ملقى على الأرض، وكانت رجليه الخلفيتين مقيدتين بالسلاسل وينزف من فمه.

وقام نجي وزوجته نجوين تي ين، بتسليم نفسيهما للشرطة صباح أمس الأربعاء، حيث قالا إنهما يمتلكان النمر.

ويتم التحقيق مع الزوجين حاليا بتهمة الاحتفاظ بحيوانات برية وذبحها بصورة غير قانونية. وتزعم السلطات أن الزوجين كانا يقومان بطهي عظام الحيوانات وبيعها.