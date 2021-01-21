بايدن: القادمون إلى الولايات المتحدة سيخضعون للحجر المنزلي فور الوصول

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن إدارته تتبنى مجموعة من التدابير بشأن المسافرين إلى الولايات المتحدة من البلدان الأخرى، لافتًا إلى أنهم سيقدمون شهادة بخلوهم من الفيروس ويخضعون للحجر المنزلي فور الوصول.



وشدد بايدن، خلال كلمة له، مساء اليوم الخميس، على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية وخاصة وضع الكمامات، موضحًا أن ارتداء الكمامات خلال الأيام الـ99 المقبلة، يساهم في إنقاذ أكثر من 55% من سكان أمريكا.



وأضاف أنه وقع أمرًا تنفيذيًا بشأن وضع الكمامات في وسائل المواصلات كالقطارات والحافلات، متابعًا أن جائحة كورونا تسببت في وفاة 400 ألف أمريكي، وهي أعداد تجاوزت ضحايا الولايات المتحدة خلال الحرب العالمية الثانية.



وأشار إلى توقيع أمر تنفيذي باستخدام قانون الدفاع الوطني لتسريع فحص وتطعيم الشعب الأمريكي، مضيفًا: «عززنا الإمدادات ونعمل على خطة للمضي قدمًا في فتح المدارس والشركات بأمان».