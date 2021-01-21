 ماكرون يتعهد بدعم الطلبة وسط دعوات لإغلاق جديد في فرنسا - بوابة الشروق
الخميس 21 يناير 2021 5:36 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع وصول منتخب مصر لنهائي كأس العالم لكرة اليد؟
النتـائـج تصويت

ماكرون يتعهد بدعم الطلبة وسط دعوات لإغلاق جديد في فرنسا

ماكرون - ارشيفية
ماكرون - ارشيفية
باريس - (د ب أ)
نشر في: الخميس 21 يناير 2021 - 5:22 م | آخر تحديث: الخميس 21 يناير 2021 - 5:22 م
تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس بمزيد من الدعم للطلاب ردا على الاحتجاجات على إغلاق الجامعات، بينما دعا العلماء إلى فرض إغلاق آخر.

وفي حديثه في جامعة باريس- ساكلاي، قال ماكرون إن الطلاب سيكونون قادرين على شراء وجبتين في اليوم بسعر واحدة، ويمكنهم العودة إلى المحاضرات في القاعات مرة واحدة في الأسبوع إذا رغبوا في ذلك، كما وعد بتحسين الحصول على خدمات الصحة النفسية.

وتظاهر الطلاب في جميع أنحاء البلاد أمس الأربعاء لاستئناف الدراسة الواقعية في الجامعات وانتقدوا الآثار النفسية والمالية الناجمة عن جائحة كورونا.

لكن ماكرون قلل من أمل الطلاب في العودة السريعة إلى الحياة الطبيعية.

وقال: "سيكون لدينا فصل دراسي ثان في ظل انتشار الفيروس والعديد من القيود".

وفي غضون ذلك، دعا العلماء إلى فرض إغلاق آخر للحد من تفشي العدوى.

ودعا رينو بيارو العضو بمعهد بيير لوي للأوبئة والصحة العامة في باريس في مقابلة مع قناة "فرانس إنفو" إلى إغلاق "أسرع وأكثر فعالية".

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك