ماكرون يتعهد بدعم الطلبة وسط دعوات لإغلاق جديد في فرنسا

تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس بمزيد من الدعم للطلاب ردا على الاحتجاجات على إغلاق الجامعات، بينما دعا العلماء إلى فرض إغلاق آخر.



وفي حديثه في جامعة باريس- ساكلاي، قال ماكرون إن الطلاب سيكونون قادرين على شراء وجبتين في اليوم بسعر واحدة، ويمكنهم العودة إلى المحاضرات في القاعات مرة واحدة في الأسبوع إذا رغبوا في ذلك، كما وعد بتحسين الحصول على خدمات الصحة النفسية.



وتظاهر الطلاب في جميع أنحاء البلاد أمس الأربعاء لاستئناف الدراسة الواقعية في الجامعات وانتقدوا الآثار النفسية والمالية الناجمة عن جائحة كورونا.



لكن ماكرون قلل من أمل الطلاب في العودة السريعة إلى الحياة الطبيعية.



وقال: "سيكون لدينا فصل دراسي ثان في ظل انتشار الفيروس والعديد من القيود".



وفي غضون ذلك، دعا العلماء إلى فرض إغلاق آخر للحد من تفشي العدوى.



ودعا رينو بيارو العضو بمعهد بيير لوي للأوبئة والصحة العامة في باريس في مقابلة مع قناة "فرانس إنفو" إلى إغلاق "أسرع وأكثر فعالية".