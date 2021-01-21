نجم الزمالك السابق يكشف سر تطور مستوى أوباما

كشف حازم إمام نجم نادي الزمالك السابق، عن سبب التحول الإيجابي في مستوى يوسف أوباما لاعب الفريق.

وكان أوباما قد سجل 3 أهداف منذ بداية الموسم، آخرها في مرمى الجونة خلال الفوز 1-0، وآخر في مرمى طلائع الجيش خلال الفوز 3-0، وهدفا في شباك إنبي.

وقال إمام في تصريحات إذاعية: "أوباما يتميز هذا الموسم بثبات المستوى، وأيضا القيام بالواجبات الدفاعية بعكس ما كان يقوم به في السابق".

وتابع: "مشكلة أوباما كانت في عدم ثبات المستوى.. حيث يقدم مباراة أو إثنين بشكل جيد، ثم يتراجع أدائه بعد ذلك".

وأوضح أن أوباما ثبت أقدامه في مركز رقم 10 كصانع لعب، ومن الممكن أن يكون أساسيا مع منتخب مصر الفترة المقبلة.