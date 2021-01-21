ميركل تتعهد لبايدين بتعزيز الالتزام العسكري لألمانيا وأوروبا في القضايا العالمية

تعهدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، للرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، بتعزيز الالتزام العسكري لألمانيا وأوروبا في القضايا العالمية.

وقالت ميركل اليوم الخميس، بالعاصمة برلين: "يتعين على أوروبا تحمل مزيد من المسؤولية بشكل عام، لا يسري ذلك على الناحية العسكرية فحسب، ولكن أيضا على المجال الدبلوماسي وفي كثير من الأمور الأخرى".

وتابعت المستشارة الاتحادية: "الخبر السار هو أننا في ألمانيا مستعدون لذلك وأن الاتحاد الأوروبي مستعد لذلك أيضا".

وأشادت ميركل بأولى القرارات المتعلقة بالسياسة الخارجية التي اتخذها الرئيس الأمريكي الجديد، وذكرت أنها تتمثل في العودة إلى اتفاقية باريس للمناخ ووقف الخروج الأمريكي من منظمة الصحة العالمية وإلغاء حظر السفر بالنسبة لأشخاص منحدرين من دول ذات صبغة مسلمة.

وتابعت المستشارة: "ببساطة هناك مجال أوسع كثيرا من التوافق السياسي مع الرئيس (جو) بايدن"، ولكنها أشارت في الوقت ذاته إلى أنه لا يزال هناك اختلافات أيضا، وقالت: "سيكون هناك نقاشات عن الطريقة التي يمكن من خلالها جعل الأمور جيدة بالنسبة لكلا البلدين".