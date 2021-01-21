بايدن يكلف عددا من الوزراء بالوكالة بقيادة المؤسسات الحكومية

كلف الرئيس الأمريكي جو بايدن، عددًا من الوزراء بالوكالة، بقيادة المؤسسات الحكومية، كالدفاع والخارجية والأمن الداخلي، في انتظار تثبيت مجلس الشيوخ لمرشحيه، وذلك حسبما أوردته «يورو نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، مساء اليوم الأربعاء.

وانتهت، منذ ساعات، مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، رئيسًا رقم 46 للولايات المتحدة.

وكان قد غادر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، وزوجته ميلانيا ترامب، البيت الأبيض، مساء اليوم الأربعاء، معربًا عن فخره بخدمة الشعب الأمريكي خلال تلك الفترة.

وانطلق حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، اليوم الأربعاء، في ظل إجراءات أدت إلى تحويل المكان قلعة محصنة، إذ أُغلقت واشنطن العاصمة ورفعت في شوارعها العوازل الإسمنتية والحديدية والأسلاك الشائكة، وانتشر عشرات الآلاف من عناصر الشرطة ومكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) وغيرها من أجهزة الاستخبارات والشرطة السرية مدعومين بنحو 25 ألف جندي من الحرس الوطني.