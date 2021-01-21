رئيس لوفتهانزا يطالب باستمرار تعليق حقوق الإقلاع والهبوط

طالب كارستن شبور، الرئيس التنفيذي لشركة لوفتهانزا الألمانية للطيران، الاتحاد الأوروبي باستمرار تعليق حقوق الإقلاع والهبوط في المطارات المزدحمة.



وفي كلمة له أمام المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية (يوروكنترول)، قال شبور اليوم الخميس إنه إذا استمر المقترح الحالي للمفوضية بخصوص الصيف المقبل، فإن من الممكن أن ترى لوفتهانزا نفسها مجبرة على تسيير رحلات جوية خالية من الركاب وضارة بالبيئة من أجل الاحتفاظ بالحقوق ذات الجاذبية للإقلاع والهبوط " وسيكون هذا جنونا".



يذكر أن حقوق الإقلاع والهبوط في المطارات المهمة في أوقات معينة يعد بمثابة لُب النظام في الشركات المتشعبة مثل لوفتهانزا التي لا يمكنها القيام برحلات المسافات البعيدة إلا من خلال التبديل بين الطائرات.



ومن أجل الحفاظ على حقوق الإقلاع والهبوط للموسم المقبل، يتعين على الشركات استخدام ما لا يقل عن 80% من هذه الحقوق في الأوقات العادية وإلا فسيتم إعادة منحها من قبل السلطات الإشرافية من جديد.



كانت حقوق الإقلاع والهبوط قد تم تعليقها على مستوى العالم بسبب أزمة كورونا.



وكان الاتحاد الأوروبي اقترح جدول رحلات للصيف يقضي بضرورة استخدام الشركات ما لا يقل عن 40% من هذه الحقوق حتى يمكن ضمان الاحتفاظ بها للموسم المقبل.



ولم يحدث التعافي المنشود لحركة النقل الجوي بعد بسبب ظهور طفرات جديدة لفيروس كورونا واستمرار القيود القائمة على السفر.



من جانبه، قال ايمون برينان رئيس يوروكنترول إن حركة النقل في أوروبا تعادل حاليا 14% فقط من مستواها في العام الماضي، وتوقع أن يكون الوضع أسوأ في فبراير المقبل.



وأوضح شبور أن شركته أعدت ثلاثة سيناريوهات لمجمل العام لوصول هذه النسبة إلى 40 و50 و60%.



وقال شبور إن العام الحالي سيشهد تعافيا قويا " في وقت ما في الصيف المقبل" نتيجة لزيادة التطعيمات والاختبارات.