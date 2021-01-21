بايدن يتعهد بطرد أي موظف يقلل من الاحترام

تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بطرد أي موظف يقلل من احترام زميل له، قائلا إنه سيعمل من أجل إعادة الاحترام للحكومة الأمريكية، خصوصا أن هذا الأمر كان مفقودا خلال السنوات الـ4 الماضية.

وجاء تهديد بايدن، خلال حفل أداء قسم افتراضي أقيم في غرفة الطعام بالبيت الأبيض لحوالي ألف مساعد سياسي تم تعيينهم في إدارته، قائلا: "أنا لا أمزح عندما أقول إذا كنت تعمل معي وسمعت أنك تعامل زميلا آخرا بقلة احترام، أعدك، سأطردك على الفور"، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأكد: "لا استثناءات أو تحفظات، يحق للجميع أن يعاملوا باحترام وكرامة"، مضيفا: "سيحكم علينا بشأن ما إذا استعدنا النزاهة والكفاءة في هذه الحكومة أم لا. أحتاج مساعدتكم بشدة".