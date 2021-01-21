 بيلوسي: أعضاء من الكونجرس قدموا المساعدة للمقتحمين - بوابة الشروق
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بيلوسي: أعضاء من الكونجرس قدموا المساعدة للمقتحمين

نانسي بيلوسي - ارشيفية
نانسي بيلوسي - ارشيفية
أ ش أ
نشر في: الخميس 21 يناير 2021 - 8:20 م | آخر تحديث: الخميس 21 يناير 2021 - 8:20 م
قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إنه من الواضح تقديم بعض أعضاء الكونجرس "المساعدة" لمثيري الشغب الذين اقتحموا مبنى الكابيتول وذلك من خلال تبنيهم بعض آراء الرئيس السابق دونالد ترامب حول الانتخابات.

وأشارت بيلوسي في تصريحات لها خلال مؤتمرها الصحفي الأسبوعي، حسبما أوردت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الخميس، إلى أنه لم يتضح حتى الآن إن كان هؤلاء الأعضاء قد ساعدو وحرّضوا على هجوم الكابيتول بطريقة تستلزم المحاكمة القضائية.

وعبرت بيلوسي عن سعادتها بإمكان وجود مراجعة لاحقة من شأنها النظر في العديد من جوانب ما حدث، مؤكدة أنه سيتم مقاضاة هؤلاء الأفراد إذا ما ثبت مساعدتهم وتحريضهم.

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