 روسيا تأمل في الحصول على رد من إدارة بايدن بشأن العلاقات بين البلدين - بوابة الشروق
الخميس 21 يناير 2021 5:36 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع وصول منتخب مصر لنهائي كأس العالم لكرة اليد؟
النتـائـج تصويت

روسيا تأمل في الحصول على رد من إدارة بايدن بشأن العلاقات بين البلدين

علم روسيا
علم روسيا
موسكو - أ ش أ
نشر في: الخميس 21 يناير 2021 - 5:16 م | آخر تحديث: الخميس 21 يناير 2021 - 5:16 م

أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عن أمل بلادها في الحصول على رد من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على مقترحاتها بشأن العلاقات بين موسكو وواشنطن، مؤكدة أن الكرة الآن في جانب الولايات المتحدة.
وقالت زاخاروفا ،في إحاطة صحفية اليوم الخميس: "يجري الحديث، حول أننا يجب أن نسمع من زملائنا الأمريكيين إجابات على كل ما هو موجود بالفعل على طاولة المفاوضات أو ما تم إرساله بالفعل من قبل موسكو كاقتراحات".
وأضافت أن روسيا تأمل في أن الإدارة الأمريكية الجديدة ستظهر رغبة متبادلة في الاستجابة لمقترحاتنا العديدة، التي طُرحت منذ فترة طويلة ".
وتابعت:" لم يقم أحد برفع هذه القضايا من جدول الأعمال، ولكن في الوقت نفسه لم تسمع موسكو أي رد فعل بناء على العديد من القضايا العالقة بيننا"، مشددة على أن الكرة حاليا في ملعب واشنطن.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك