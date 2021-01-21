روسيا تأمل في الحصول على رد من إدارة بايدن بشأن العلاقات بين البلدين

أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عن أمل بلادها في الحصول على رد من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على مقترحاتها بشأن العلاقات بين موسكو وواشنطن، مؤكدة أن الكرة الآن في جانب الولايات المتحدة.

وقالت زاخاروفا ،في إحاطة صحفية اليوم الخميس: "يجري الحديث، حول أننا يجب أن نسمع من زملائنا الأمريكيين إجابات على كل ما هو موجود بالفعل على طاولة المفاوضات أو ما تم إرساله بالفعل من قبل موسكو كاقتراحات".

وأضافت أن روسيا تأمل في أن الإدارة الأمريكية الجديدة ستظهر رغبة متبادلة في الاستجابة لمقترحاتنا العديدة، التي طُرحت منذ فترة طويلة ".

وتابعت:" لم يقم أحد برفع هذه القضايا من جدول الأعمال، ولكن في الوقت نفسه لم تسمع موسكو أي رد فعل بناء على العديد من القضايا العالقة بيننا"، مشددة على أن الكرة حاليا في ملعب واشنطن.