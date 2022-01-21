خواريز يحقق ثاني انتصاراته في الدوري المكسيكي على حساب أتلتيكو سان لويس

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حقق فريق خواريز انتصاره الثاني في الموسم الجديد من الدوري المكسيكي لكرة القدم وتغلب على أتلتيكو سان لويس 1 / صفر صباح اليوم الجمعة ضمن منافسات المرحلة الثالثة من المسابقة.

وحسم خواريز المباراة بهدف وحيد سجله أندرسون لايت من ضربة جزاء في الدقيقة 82 .

وعانى أتلتيكو سان لويس من النقص العددي في صفوفه طوال الشوط الثاني إثر طرد خافيير جيميز في الثواني الأخيرة من الشوط الأول.

ورفع خواريز رصيده بذلك إلى ست نقاط محتلا المركز الرابع بينما ظل أتلتيكو سان لويس بدون رصيد من النقاط بعد أن تلقى الهزيمة الثالثة.