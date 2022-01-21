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أسعار البن تسجل ارتفاعا غير مسبوق في البرازيل

د ب أ
نشر في: الجمعة 21 يناير 2022 - 9:28 ص | آخر تحديث: الجمعة 21 يناير 2022 - 9:28 ص

 ارتفعت أسعار البن في البرازيل، أكبر منتج للبن في العالم، لمستوى قياسي تلو الآخر بعد استمرار عدم اليقين بشأن إمدادات البلاد، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وارتفع سعر بن أرابيكا، الذي تفضله سلسلة "ستاربكس"، بأكثر من 1500 ريال برازيلي للجوال زنة 60 كيلوجراما وسط انتعاش الأسعار ليومين في ظل صعوبات الشحن العالمية، وارتفاع تكلفة المدخلات وانخفاض الإنتاج.

كما شهدت كولومبيا، وهي أحد أكبر مصدري البن، انخفاض الإنتاج بسبب غزارة الأمطار، مما دفع في اتجاه تضخم تكاليف الغذاء التي تؤثر على المستهلكين في سائر أرجاء العالم.

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