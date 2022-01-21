 رئيس بيلاروس يحدد 27 فبراير موعدا لإجراء استفتاء مثير للجدل - بوابة الشروق
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رئيس بيلاروس يحدد 27 فبراير موعدا لإجراء استفتاء مثير للجدل

ألكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا
ألكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا
د ب أ
نشر في: الجمعة 21 يناير 2022 - 10:04 ص | آخر تحديث: الجمعة 21 يناير 2022 - 10:04 ص

 حدد رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو يوم 27 شباط/فبراير المقبل موعدا لإجراء استفتاء دستوري مثير للجدل، رغم أن منتقدين وجهوا انتقادات لاذعة لعملية التصويت، وقالوا إنها ستشهد تزويرا.

وقالت الحكومة إن لوكاشينكو وقع مرسوما اليوم الخميس حدد فيه تاريخ إجراء الاستفتاء الذي سيقرر فيه الناخبون ما إذا كانوا سيقبلون، أو يرفضون، الدستور الجديد.

ودعا منتقدون، وبينهم زعيمة المعارضة سفيتلانا تيخانوفسكايا، الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى عدم الاعتراف بالاستفتاء، الذي وصفوه في خطاب بأنه غير قانوني. كما طالبوا بفرض عقوبات جديدة على نظام لوكاشينكو.

وإلى جانب سلطاته الواسعة، يسعى لوكاشينكو أيضا إلى منح جمعية عموم الشعب في بيلاروس سلطات غير محدودة تقريبا. ومن المتوقع أيضا أن يعين نفسه رئيسا لها، في خطوة تمنحه حصانة قانونية.

ودعت المعارضة المواطنين إلى تمزيق بطاقات الاقتراع.


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