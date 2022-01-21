محافظ أسيوط: استرداد 61 فدان زراعة و1100م مباني أملاك دولة

قال محافظ أسيوط عصام سعد، إن الأجهزة التنفيذية تمكنت من تنفيذ إزالات على أراضي أملاك دولة بمركز ومدينة ساحل سليم وأراضي محمية الوادي الأسيوطي، حيث تم استرداد 61 فدان زراعة و1100 متر مربع مباني وذلك خلال حملة مكبرة.



وشدد المحافظ - فى بيان اليوم /الجمعة/- على استمرار حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بجميع مراكز وقرى المحافظة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وازالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها مع التأكيد على عدم التهاون أو التقاعس في إزالة جميع المخالفات دون استثناء والتصدى بكل حسم لكافة أشكال التعديات على أن يتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



وأشار محافظ أسيوط إلى استمرار الحملات بدون أى تهاون تنفيذًا لتوجيهات توجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بالتعامل بصورة حاسمة مع التعديات على أملاك الدولة وتنفيذ القانون.



كان محافظ أسيوط قد وجه ورؤساء المراكز والأحياء بتكثيف ومتابعة الحملات الميدانية، لرصد التعديات وإزالتها فورا في المهد قبل تفاقهما وخاصة حالات التعدي على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بناء على توجيهات القيادة السياسية، كما أعلن عن استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة.



وفي سياق متصل، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط بمحافظة أسيوط حملة مكبرة تحت إشراف محمود نجار رئيس المركز لمتابعة أنشطة المحال التجارية المختلفة ومدى مراعاتها لشروط السلامة والآمان ومراجعة كافة تراخيص مزاولة النشاط وذلك بمشاركة أبو العيون إبراهيم وحسام عبدالناصر نائبا رئيس المركز وعمر نافع مدير الخدمات والاشغالات وأحمد بهلول مدير الرخص وفريق العمل المعاون من أفراد الاشغالات بالمجلس، والتي أسفرت عن تحرير 48 محضر مخالفة.



وقد تضمنت المحاضر، إشغالات ونظافة وعدم ترخيص لافتات إعلانية للمحال التجارية، بجانب أنه تم توجيه 10 إنذارات لمحلات تعمل بدون ترخيص لاستكمال اجراءاتهم حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية.