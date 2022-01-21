العراق: القبض على أحد منفذي جريمة سبايكر في بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الجمعة، القبض على أحد العناصر الإرهابية الخطرة ومن المنفذين لجريمة سبايكر.

وذكرت القيادة، في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية، أنه "لتعزيز الأمن والاستقرار في عموم مناطق العاصمة بغداد وتكثيف عمليات البحث والتفتيش ومتابعة تحركات العناصر الإرهابية، تمكنت قوة من كتيبة استطلاع فرقة المشاة الحادية عشرة من إلقاء القبض على أحد العناصر الإرهابية الخطرة ومن المنفذين لجريمة سبايكر".

وأضافت أنه تم ضبط المتهم بعد رصد تحركاته ضمن قاطع المسؤولية وتدقيق اسمه ضمن قاعدة بيانات المطلوبين للقضاء وفق المادة 4/1 إرهاب، كما تم ضبط عدد من الأسلحة والأعتدة شرقي العاصمة بغداد.

جدير بالذكر أنه قتل أكثر من 1700 عسكري عراقي في مجمع القصور الرئاسية في الحادثة المسماة "جريمة سبايكر" بعد اجتياح تنظيم داعش للعراق في العاشر من يونيو 2014.