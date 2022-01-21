فينيكس صنز يواصل سلسلة انتصاراته في دوري السلة الأمريكي على حساب مافريكس

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حقق فينيكس صنز الانتصار الخامس على التوالي وتغلب على مضيفه دالاس مافريكس 109 / 101 صباح اليوم الجمعة ضمن منافسات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وسجل ديفين بوكر 28 نقطة وأضاف كريس بول 20 نقطة و11 تمريرة حاسمة ليحقق فينيكس صنز الانتصار الخامس والثلاثين له هذا الموسم مقابل تسع هزائم.

وعلى الجانب الآخر، كان لوكا دونسيتش أبرز عناصر مافريكس خلال المباراة وسجل 28 نقطة وأضاف جالن برونسون 19 نقطة وكريستابس بورزينجيس 18 نقطة و11 متابعة لكن الفريق تلقى الهزيمة العشرين له في الموسم مقابل 26 انتصارا.

واحتاج إنديانا بيسرز إلى وقت إضافي لحسم مباراته أمام جولدن ستيت وارييورز بالفوز 121 / 117 رغم تألق النجم ستيفن كاري الذي سجل 39 نقطة لواريورز.

وكانت الهزيمة هي الثالثة عشر لواريورز هذا الموسم مقابل 32 فوزا، بينما حقق بيسرز الانتصار السابع عشر مقابل 29 هزيمة.

وفي مباراة أخرى، سجل جوناس فالانسيوناس 18 نقطة وعشر متابعات وأضاف جوش هارت 17 نقطة ليتغلب نيو أورليانز بليكانز على نيويورك نيكس 102 / 91 .