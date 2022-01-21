شام الذهبي: شاركت والدتي في تربية آدم وعلي

قالت شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة، إنها شاركت في تربية أخوتها الصغار وهم آدم وعلي، مشيرةً إلى أنها حتى الآن مسؤولة عنهم وعن دراستهم.

وتابعت خلال استضافتها في برنامج «معكم» مع الإعلامية منى الشاذلي، المذاع عبر فضائية «CBC»، اليوم الجمعة، أن والدتها الفنانة أصالة عملت على تربيتهم بالمحبة والسلام وخوفهم على بعض، لافتةً إلى أنهم يعتبرونها والدتهم الصغيرة.

واستكملت، أنها حاليًا تعمل على مشروعها الخاص، متابعةً أن والدتها دائمًا تشجعها على التقدم في هذا المشروع.

من المقرر أن تتضمن الحلقة مجموعة من التحديات الفنية بين أصالة وسعد اللذين تربطهما صداقة قوية، وبالرغم من ذلك يقومان بتحدى بعضهما في أداء العديد من الدويتوهات داخل الاستوديو بمصاحبة فرقة أصالة الموسيقية، وتمتد المعركة الغنائية بينهما لأن يؤدى كل منهما أغانى الآخر بطريقته، كما يقدمان أغنية ارتجالية وضع لحنها أثناء التصوير وسط تفاعل كبير من جمهور البرنامج.