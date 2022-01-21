هولندا تسجل 41 ألفا و312 إصابة جديدة بكورونا و15 وفاة

سجلت هولندا 41 ألفا و312 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 15 حالة وفاة جديدة خلال نفس الفترة، وفقا لبيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الجمعة.

يذكر أن أعلى حصيلة إصابات تم تسجيلها في هولندا كانت يوم 19 كانون الثاني/يناير الجاري، بواقع 70 ألفا و36 إصابة، فيما تم تسجيل أعلى حصيلة وفيات يوم 7 نيسان/أبريل 2020 ، بواقع 234 وفاة.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى ثلاثة ملايين و802 ألف و801 إصابة، والوفيات إلى 21 ألفا و 689 حالة.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 32 مليونا و528 ألفا و802 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في هولندا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.