نائب رئيس البرلمان العراقي يدعو للدفع بقوات لمواجهة داعش في المناطق الرخوة أمنيا

دعا النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي الجديد، حاكم الزاملي اليوم الجمعة الحكومة العراقية إلى تحريك قوات أمنية إضافية وشن حملة عسكرية شاملة في جميع المناطق الرخوة أمنياً التي يتحصن فيها تنظيم داعش.



وقال الزاملي، في بيان صحفي على خلفية مقتل 11 عسكريا عراقيا برصاص داعش شمال شرقي بغداد، إن على الحكومة العراقية "استقدام قطاعات أمنية إضافية من المناطق التي تمتاز باستقرار أمنها إلى المناطق الرخوة أمنياً والبدء بحملة أمنية شاملة وواسعة معززة بجهد إستخباراتي الهدف منها تتبع الجماعات والخلايا الإرهابية وتجفيف منابع إمداداتهم حتى وإن كانت خارج العراق عبر إعداد استراتيجية جديدة لضبط الحدود العراقية من جميع الاتجاهات" .



وأضاف" يجب أن تكون ردة الفعل من أجهزتنا الأمنية بمستوى الحدث و سريعة وشديدة وفاعلة لضمان عدم تكرارها وحفظ أمن مناطقنا وأرواح أبنائنا في الأجهزة الأمنية والمواطنين كافة وأن يكون العام الحالي عاما لإعلان الموت التام لجميع التنظيمات الإرهابية وفلولها داخل العراق" .



وأوضح الزاملي إن المعلومات الأخيرة أشارت لعملية هروب جماعي لقادة داعش الارهابي من أحد السجون السورية ، ومن المهم التنسيق مع الجانب السوري لمنع انتقالهم وإلقاء القبض عليهم من خلال تعزيز الجهد الإستخباري كونه الوسيلة الأسرع لتتبع خلايا الإرهاب والقضاء عليهم في كافة المناطق.



كانت مصادر أمنية عراقية قد ذكرت في وقت سابق اليوم أن 11جنديا عراقيا قتلوا فجر اليوم الجمعة في هجوم لتنظيم داعش على مقر للجيش في محافظة ديالى /57 كم شمال شرقي بغداد/.



وأوضحت المصادر أن المهاجمين لاذوا بالفرار.



يشار إلى أن تنظيم داعش لايزال ينشط في العراق رغم إعلان حكومة بغداد في نهاية عام 2017القضاء على التنظيم عسكريا في البلاد.