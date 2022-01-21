محافظ قنا يستقبل سفير الفاتيكان بمصر

شهد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا حفل استقبال نيافة المطران نيقولاس هنري سفير الفاتيكان بمصر بمدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات بمدينة قنا، بحضور حازم عمر نائب محافظ قنا، ولفيف من القيادات التنفيذية ورجال الدين الإسلامي والمسيحى بالمحافظة.

وفى كلمته أعرب محافظ قنا عن سعادته بزيارة قداسة المطران نيقولاس هنري سفير الفاتيكان بمصر لمحافظة قنا, والتي تعكس روح المحبة والتعاون والصداقة بين الشعبين , في ظل ما تشهده المحافظة من مشروعات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة التى أطلقها الرئيس , لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 , والذى ساهم في توفير اكثر من 57 الف فرصة عمل مباشرة و92 الف فرصة عمل غير مباشرة الامر الذى ساهم في انخفاض نسب البطالة بالمحافظة من 11% وصولا الى 4.8 %, مما أدى إلى تحقيق طفرة اقتصادية واجتماعية لم يشهدها صعيد مصر من قبل، مؤكدا على ان الحفاظ على كيان ووحدة هذا الوطن داخليا وخارجيا وصد كل من تسول له نفسه المساس بعنصري الأمة هو واجب وطنى لترسيخ مفهوم المواطنة.

وأضاف محافظ قنا أن متانة وقوة مصر الروحية القائمة تأتي من منطلق روح الإخاء والمحبة الذي أكدت عليه الشرائع السماوية التي نعمل جاهدين من أجل تحقيقها, فالعقيدتين الإسلامية والمسيحية ساهمت فى تأسيس مبدأ المواطنة الذى يقوم على مبدأ المساواة فى الواجبات والحقوق والتعايش بسلام بين أبناء هذا الوطن، فنحن لنا رسالة واحدة، تقوم على ترسيخ قيم السلام، ونشر ثقافة الحوار والتسامح والتعايش بين مختلف الشعوب والدول، وهدفها الاول هو حماية الإنسان من العنف والتطرف والفقر والمرض, كما دعا قداسة المطران نيقولاس هنري السفير البابوي لحمل رسالة طمأنينة إلى البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، بأننا جميعا في مصر يدا واحدة لافرق بين مسلم أو قبطي تربطنا المحبة والود والصداقه علي أرض وطن واحد.

ومن جانبه أشاد المطران نيقولاس هنري سفير دولة الفاتيكان بمصر، بروح التسامح والتعاون بين كافة الفئات والطوائف المصرية التى تعيش في تسامح واحترام متبادل بين الأديان خالى من الصراعات، ويسود فيه الحوار المفتوح بين مختلف القيادات الدينية، مؤكدا أنه سينقل تلك الصورة الحية إلى قداسة البابا فرنسيس، والتي تعكس العصر الذهبى الذى تعيشه مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي الذى يقوم بتطوير البنية الأساسية والنهوض بالمعيشة وبناء المواطن المصري ومحاربة الفساد من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، معربا عن أمله بأن يتحمل الجميع مسئولياته تجاه المستقبل من خلال التربية السليمة للأجيال القادمة، خاصةً حول الحياة الاجتماعية، والمساهمة في صنع مستقبل أفضل بكل السبل في ظل الازمات البيئية المناخية التى تواجهها شعوب العالم.

وأضاف سفير الفاتيكان أنه حين جاء إلى مصر شعر بحفاوة الاستقبال من الشعب المصري، وخاصة في صعيد مصر، وانه شعر بكرم الضيافة وحسن الاستقبال، مما يعكس حجم العلاقات التى تربطها المودة بين قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر, وأن زيارته جاءت لنقل رسالة من قداسة بابا الفاتيكان، بأنه قريب جدًا من الشعب المصري الذى يسوده الحوار والحب والود.

وفى نهاية الاحتفال قدم محافظ قنا الهدايا التذكارية لقداسة المطران نيقولاس هنري سفير الفاتيكان بمصر، و التى تحمل معانى المحبة والأخوة بين دولة مصر ودولة الفاتيكان, كما قامت السير كاترينا مديرة مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات بتقديم درع المدرسة سفير الفاتيكان.