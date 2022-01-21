اليابان تتجه لوضع بقية محافظاتها ال47 تحت حالة شبه الطواريء لمكافحة كوفيد

خضعت غالبية محافظات اليابان البالغ عددها 47 محافظة أو تتجه للسعي إلى فرض حالة شبه الطواريء بما يحتم القيود على المطاعم والحانات للتعامل مع ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).. حيث من المقرر أن تطلب 12 محافظة أخرى، بما في ذلك أوساكا، إعلانات شبه الطواريء من الحكومة المركزية خلال الأيام المقبلة.

ومن المقرر أن تطلب أوساكا وكيوتو وهيوجو في غرب اليابان وكذلك هوكايدو وشيزوكا في شمال ووسط اليابان على التوالي، هذا الإجراء في وقت لاحق بعد أن شهدت البلاد رقما قياسيا جديدا لحالات الإصابة بالفيروس التاجي اليومية لليوم الثالث على التوالي، مع تجاوز الرقم لـ46 ألف حالة يوم أمس الخميس. حسبما أفادت وكالة أنباء /كيودو/ اليابانية اليوم الجمعة.

ونظرا لأن الانتشار السريع للعدوى يثير القلق بشأن الضغط على النظام الطبي، فقد تم وضع شبه الطواريء في طوكيو و 12 محافظة أخرى لمدة ثلاثة أسابيع، مما يسمح لحكامها بمطالبة المطاعم والحانات بالإغلاق مبكرا والتوقف أو الحد من تناول الكحول.

بالإضافة إلى المحافظات الخمس التي من المقرر أن تبحث عن حالات شبه طارئة، تستعد سبع محافظات أخرى بما في ذلك فوكوكا وساجا وأويتا في جنوب غرب اليابان لتقديم طلبات مماثلة.

وأفادت مصادر مطلعة بأن الحكومة المركزية ترتب لاتخاذ قرار في هذا الشأن في وقت مبكر من يوم الثلاثاء المقبل لاسيما بعد أن أصبحت حالة الطواريء شبه سارية الآن في 16 محافظة بعد وضع هيروشيما وياماجوتشي وأوكيناوا تحت الإجراء اعتبارا من 9 يناير الجاري في ضوء ارتفاع الإصابات.