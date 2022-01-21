أمريكا وألمانيا تؤكدان ضرورة التفاهم بشأن استئناف الاتفاق النووي الإيراني

أكدت الولايات المتحدة وألمانيا الضرورة الملحة للتوصل إلى تفاهم بشأن العودة المتبادلة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة.

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، أن ذلك جاء خلال لقاء وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن مع المستشار الألماني أولاف شولتز في برلين.

وأكد الدبلوماسيان التزامهما المشترك بمواصلة تعزيز الشراكة بين الولايات المتحدة وألمانيا وشددا على أهمية الرابطة عبر الأطلسي للأمن والازدهار العالميين.

وجدد بلينكن وشولتز، بحسب البيان، دعمها الثابت لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها والتزامهما المشترك بفرض عواقب وخيمة وتكلفة باهظة حال تصعيد روسيا عدوانها على أوكرانيا.

كما ناقشا التحديات التي تفرضها الصين وتصميمها المشترك على دعم القيم العالمية.