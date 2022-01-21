بعد هجوم ديالى

قال السفير أحمد الصحاف المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، إنّ بلاده تنظر إلى الإرهاب باعتباره لا يزال تهديدًا ماثلًا، وذلك في معرض تعليقه على هجوم إرهابي وقع بمدينة ديالى.

وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج "نبض العراق" على شاشة "العراق"، مساء الجمعة، وجّه المتحدث الشكر للدولة المصرية على دعمها المستمر للعراق.

وأضاف أنّ القوات المسلحة العراقية على اختلاف صنوفها لا تزال تعمل على ملاحقة عصابات تنظيم داعش التي وصفها بـ"المتطرفة والتكفيرية".

وأشار إلى أنّه يتم العمل على تفكيك منابع الإرهاب وقطع السبل التي تمكنه من مفاصل العراق، لافتًا إلى أن بلاده كانت قد طوت صفحات الانتصار على الإرهاب طيلة سنوات مضت.

وشدّد "متحدث الخارجية" على أنّ مثل هذه العمليات الإرهابية لن تكسر شوكة التحدي للقوات العراقية في إطار متابعة جهودها في هذا الصدد.

وأكّد أنّ العراق عانى منذ سنوات عدة من خطر الإرهاب، وهو ما كان له وقع كبير على بنية الدولة، مشيرًا إلى أنّ استمرار العزم على مجابهة هذا الخطر وحشد الجهود المجتمعية والشعبية.

وقتل 11 جنديًّا في هجوم إرهابي شنّه تنظيم داعش على أحد مقار الجيش العراقي في محافظة ديالى شرقي البلاد.

ورجحت السلطات استغلال مقاتلي التنظيم "لوعورة المنطقة وانخفاض درجات الحرارة لتنفيذ الهجوم ومن ثم الانسحاب إلى صلاح الدين.