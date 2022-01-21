الهند: تسجيل أكثر من 347 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل 347 ألفا و254 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي حصيلة المصابين بالفيروس في البلاد إلى 38 مليونا و566 ألفا و24 مصابا.

وأفادت وزارة الصحة الهندية - وفق ما نقلته صحيفة (تايمز أوف إنديا) اليوم الجمعة، بارتفاع تراكمي الوفيات إلى 488 ألفا و396 شخصا بعد وفاة 703 حالات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت أن 251 ألفا و777 حالة تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 36 مليونا و58 ألفا و806 أشخاص.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الهند 2 مليون و18 ألفا و825 حالة.