وليد صلاح الدين منتقدا موسيماني: لا تعرف شخصية الأهلي

انتقد وليد صلاح الدين، لاعب الكرة المصرية السابق، تصريحات بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة المقاولون العرب بكأس الرابطة.

وحسمت نتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مباراة الأهلي والمقاولون التي اقيمت على ستاد السلام، ضمن حسابات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة كأس الرابطة.

وقال وليد صلاح الدين في تصريحات تلفزيونية: «للأسف موسيماني حتى الآن لم يعرف شخصية الأهلي».

وأضاف: «الأهلي لا يتحدث عن أي أمور جانبية خلال مؤتمر صحفي دخلت للحديث عن المباراة فقط، وكان لك كل الحق إذا قولت "لا تعليق"».

وأكمل: «الصحفييون هم من سألوا موسيماني هذا عملهم لكن كان عليه ألا يتطرق للحديث عن تفاصيل عقده هذه جديدة أن يتحدث المدرب في مؤتمر عن تفاصيل تعاقده مع الفريق بالإضافة إلى عروضه الجديدة».

وأتم لاعب الأهلي السابق: «لابد أن ينبه أحد المسؤولين موسيماني بألا يكرر هذا اللغط من جديد لأنه لا يصح أن يتحدث عن أي أمور خارجية إلا في المباراة فقط وأمور فنية».