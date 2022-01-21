متحدث الجيش العراقي: الرد على الهجوم الإرهابي اليوم سيكون رادعًا

وجه الناطق باسم قائد القوات المسلحة العراقية، يحيى رسول، الشكر إلى القيادة المصرية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعمهم بعد مقتل 11 جنديًا عراقيًا في هجوم اليوم لتنظيم داعش.



وقال خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «الأولى»، اليوم الجمعة، إن القوات المسلحة العراقية لم تترك الأمر دون الأخذ بالثأر ممن نفذوا هذا العمل الإرهابي والذي راح ضحيته عدد من المدنيين، متابعًا أن الرد على الهجوم الإرهابي الذي وقع اليوم سيكون رادعًا.



وتابع، أن القوات المسلحة العراقية حققت انتصارًا على العناصر الإرهابية داعش، وما نفذته فجر اليوم من عملية إرهابية يعتبر محاولة فاشلة لإثبات أنهم مازالوا متواجدين.



واستكمل، أنه لابد من سرعة التحرك لإنزال القصاص بحق الذين أقدموا على هذا العمل الجبان، متابعًا أن هناك تنسيق دائم مع الدول كافة لمحاربة هذا التنظيم الإرهابي.



يذكر أنه، قتل 11 جنديًا عراقيًا فجر الجمعة في هجوم استهدف مقراً للجيش العراقي ونسب لتنظيم الدولة «داعش»، في محافظة ديالى بالعراق.