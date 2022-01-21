فتحي غازي: تصديق العقود لـ750 شركة بمكتب الخارجية بغرفة القاهرة التجارية



أعلن فتحي غازي رئيس شعبة السياحة والطيران بغرفة القاهرة التجارية، رئيس شعبة السياحة، تصديق مكتب تصديقات وزارة الخارجية عقود لـ750 شركة.



وقال إن العمل مستمر بمكتب الغرفة التجارية حتى يوم 25 من يناير الجاري، وهو أخر موعد لتصديق عقود الشركات بحسب ضوابط وزارة السياحة.



وأشاد رئيس الشعبة، بجهود السفير حاتم الألفي نائب مساعد وزير الخارجية للقطاع القنصلي، والمستشار عبد الحميد الرافعي نائب مساعد وزير الخارجية للقطاع القنصلي؛ لاستجابتهم السريعة على مطالب الغرفة التجارية وشعبة السياحة والطيران، الذين أعلنوا دعمهم وتقديم جميع وسائل الدعم والمساندة لوفد شعبة السياحة.



ولفت إلى تواصلهم الدائم لحل أي مشكلة أو عقبات تواجه الشركات خلال مراحل التصديق بما فيها مكاتب وزارة الخارجية المخصصة للتصديق بالمحافظات خارج النطاق الجغرافي لمحافظة القاهرة الكبرى؛ ما أدى إلى إنهاء أزمة تصديق عقود العمرة وتيسيرها أمام الشركات بمكاتب الخارجية.



وأكد غازي، على دور المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية نحو مساندة مطالب الشعبة في تقديم التسهيلات والتيسيرات اللازمة للشركات السياحية العاملة في السياحة الدينية والتي تقوم بتصديق عقود العمرة بمكتب التصديقات التابع لوزارة الخارجية بمقر الغرفة التجارية بالقاهرة، مع الوكالات والمؤسسات العاملة في مجال خدمات العمرة بالمملكة العربية السعودية والخاصة بإقامة وتنقلات المعتمرين.



وقال رئيس الشعبة، إن المهندس إبراهيم العربي أرسل خطابا إلى السفير حاتم الألفي نائب مساعد وزير الخارجية للقطاع القنصلي، يتضمن أن شعبة شركات السياحة قد عرضت في اجتماعها مع المستشار عبد الحميد الرافعي نائب مساعد وزير الخارجية للقطاع القنصلي، ما تم الاتفاق عليه بين غرفة شركات السياحة المصرية واللجنة الوطنية للحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، وهو العمل من خلال المنظومة الإلكترونية المستحدثة.



وأشار غازي إلى أن الخطاب المرسل من رئيس الغرفة، أكد بأنه كان يتم مطابقة ختم توقيع وزارة السياحة المصرية "يدويا" والمعتمد لدى وزارة الخارجية في السابق، ومع تغيير المنظومة لم تعتمد وزارة الخارجية ختم وتوقيع وزارة السياحة "الالكتروني"؛ ما سيؤدي إلى عدم تصديق عدد 4 مستندات وهم عدد 3 نسخ من العقد المبرم والسجل التجاري، مما يجعل الشركات السياحية تتكبد خسائر مادية وجهد مضاعف في العمل، وإنهاء إجراءات التوثيق في ظل ضيق الوقت المخصص للتعاقد، حيث أن المدة المحددة للانتهاء من إجراءات التعاقد سوف تنتهي يوم 25 من شهر يناير الجاري.



وقال غازي إن المهندس إبراهيم العربي طالب في نهاية خطابة من مساعد وزير الخارجية، مخاطبة وزارة السياحة المصرية الحصول على نسخة من الختم والتوقيع الإلكتروني للاعتماد، وتعميمه على مكاتب تصديقات الخارجية، مما يؤدي إلى زيادة الحصيلة من رسوم التصديقات وتيسير على شركات السياحة.



ومن جانبه، أضاف هاني عشماوي عضو مجلس إدارة شعبة السياحة والطيران بغرفة القاهرة التجارية، أن وجود مكتب للتصديق بمقر غرفة القاهرة التجارية وفر الكثير من الجهد والوقت للشركات السياحية لإنجاز مهمة تصديق العقود، بالإضافة إلى إنهاء إجراءات أخرى للشركات.



وأشار عشماوي، إلى أن العمل مازال جاري بالمكتب لتقديم الخدمات للشركات السياحية في زمن قياسي بعيدا عن الانتظار في طوابير مكاتب التوثيق والتصديقات الأخرى، لافتا إلى أن محمد عبد الوهاب مدير مكتب تصديقات الخارجية بالغرفة التجارية تفهم موقف شركات السياحة وقام بتذليل جميع العقبات أمامهم مع مراعاة التوزيع الجغرافي للشركات، حيث عمل على تصديق عقود الشركات الموجودة بمحافظات شمال وجنوب سيناء والغردقة بمقر الغرفة نظرا لعدم وجود مكاتب لديهم.