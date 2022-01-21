روسيا: الإصابات اليومية بكورونا تقترب من 50 ألفا

أعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي فيروس كورونا في روسيا، اليوم الجمعة، تسجيل 49513 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 38850 إصابة في اليوم السابق.

ويعود 15987 من هذه الإصابات الجديدة إلى العاصمة موسكو، في ثاني قفزة غير مسبوقة على التوالي بالمدينة (مقابل 11557 إصابة أمس). ورصدت ثاني أكبر مدن البلاد، سان بطرسبرج، أيضا زيادة غير مسبوقة جديدة بـ5922 إصابة خلال آخر 24 ساعة (مقابل 4753 إصابة أمس)،بحسب مااوردته قناة"أر تي عربية"الروسية.

وارتفعت حصيلة الوفيات جراء مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا خلال اليوم الأخير في روسيا بواقع 692 وفاة (مقابل 684 وفاة أمس)، بينما تماثل 24719 مريضا للشفاء.

وسجلت البلاد إجمالا منذ بداية الجائحة 10 ملايين و987774 إصابة مؤكدة بكورونا، منها 324752 وفاة وتسعة ملايين و975052 حالة شفاء.

وتلقى أكثر من 1ر80مليون شخص في روسيا حتى اليوم الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا، واستكمل أكثر من 5ر 76 مليون منهم تطعيمهم بالجرعة الثانية، ويقدر مستوى المناعة الاجتماعية في البلاد بـ 7ر63 بالمئة.

وتعد هذه الزيادة الملموسة في مؤشر الإصابات الجديدة بكورونا في روسيا خلال الفترة الأخيرة مرتبطة بتفشي متحور "أوميكرون" شديد العدوى من فيروس كورونا .