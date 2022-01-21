 زراعة الشرقية تُنظم مدرسة حقلية عن محصولي المانجو والخيار بفاقوس والزقازيق - بوابة الشروق
الجمعة 21 يناير 2022 6:47 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما هي توقعاتك لمشوار المنتخب المصري ببطولة إفريقيا؟
النتـائـج تصويت

زراعة الشرقية تُنظم مدرسة حقلية عن محصولي المانجو والخيار بفاقوس والزقازيق

فاطمة علي
نشر في: الجمعة 21 يناير 2022 - 6:39 م | آخر تحديث: الجمعة 21 يناير 2022 - 6:39 م

قال المهندس علي لاشين، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية، إن إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية نفذت يوما تدريبيا عن زراعة محصول المانجو بقرية الصوالح التابعة لرئاسة مركز ومدينة فاقوس.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، أن الفعالية حضرها الدكتور أحمد زكي، الأستاذ بمعهد بحوث وقاية النبات، والمهندسة ليلى قنصوة، من الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي بالمديرية، وعدد من المزارعين والمرشدين الزراعيين.

كما تم تنفيذ مدرسة حقلية عن زراعة محصول الخيار لمزارعي قرية أم الزين التابعة لرئاسة مركز الزقازيق، وذلك لتعريف الحضور بأهم المعاملات الزراعية عند زراعة محصولي المانجو والخيار، وأهم الأمراض التي تصيب المحصولين وطرق علاجها، وكذلك تعريفهم بأهمية التسميد المتوازن والري المنتظم، وذلك لتحقيق أعلى إنتاجية للمحصول، وتم فتح باب المناقشة والرد على استفسارات الحضور.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك