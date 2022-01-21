زراعة الشرقية تُنظم مدرسة حقلية عن محصولي المانجو والخيار بفاقوس والزقازيق

قال المهندس علي لاشين، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية، إن إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية نفذت يوما تدريبيا عن زراعة محصول المانجو بقرية الصوالح التابعة لرئاسة مركز ومدينة فاقوس.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، أن الفعالية حضرها الدكتور أحمد زكي، الأستاذ بمعهد بحوث وقاية النبات، والمهندسة ليلى قنصوة، من الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي بالمديرية، وعدد من المزارعين والمرشدين الزراعيين.

كما تم تنفيذ مدرسة حقلية عن زراعة محصول الخيار لمزارعي قرية أم الزين التابعة لرئاسة مركز الزقازيق، وذلك لتعريف الحضور بأهم المعاملات الزراعية عند زراعة محصولي المانجو والخيار، وأهم الأمراض التي تصيب المحصولين وطرق علاجها، وكذلك تعريفهم بأهمية التسميد المتوازن والري المنتظم، وذلك لتحقيق أعلى إنتاجية للمحصول، وتم فتح باب المناقشة والرد على استفسارات الحضور.