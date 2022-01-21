صحف الإمارات: الإدارة الأمريكية تبحث إعادة تصنيف الحوثي منظمة إرهابية دولية

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة اليوم الجمعة، في افتتاحياتها، الضوء على ردود الفعل العالمية الواسعة المتضامنة مع الإمارات في وجه الاعتداء الحوثي الغاشم على منشآت مدنية في أبوظبي ما يجسد مكانة الدولة واحة للأمن والاستقرار ومنارة للتسامح والسلام..لافتة إلى أن الإدارة الأمريكية تبحث إعادة تصنيف "الحوثي" منظمة إرهابية دولية بعد الهجمات على الإمارات في خطوة تمهد لدرء خطرها وتهديدها للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

فتحت عنوان "الإرهاب حوثي".. قالت صحيفة (الاتحاد) "ممارسات ميليشيات الحوثي، بدءا من انقلابها على الشرعية في اليمن، مرورا بحملها السلاح لقتل وتشريد أبناء اليمن، وليس انتهاء باعتداءاتها المتواصلة والمتكررة على دول الجوار، تؤكد أن مكان هذه الميليشيات «القائمة السوداء» كمنظمة إرهابية دولية.

وذكرت أن الإدارة الأمريكية تبحث إعادة تصنيف «الحوثي» منظمة إرهابية دولية بعد الهجمات على الإمارات، في خطوة تمهد لدرء خطرها وتهديدها للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وسط دعوات حقوقية دولية لمحاسبة القيادات الحوثية عن سجلها الإجرامي بحق الإنسانية وتطاولها على القيم والقوانين ومساءلتها أمام المحاكم الجنائية الدولية عن القتلى المدنيين الأبرياء وتشريدها النساء والأطفال اليمنيين في مخيمات النزوح.

وأكدت (الاتحاد) - في ختام افتتاحيتها - أن حجم التضامن مع الإمارات إزاء هذه الهجمات الإرهابية يجسد مكانتها الدولية واحة للأمن والاستقرار ومنارة للتسامح والسلام، والساعية لإعلاء لغة الحوار لحل النزاعات، وهو ما لا يمكن أن تفهمه مثل هذه الميليشيات الإرهابية التي يجب لجمها سريعا ومنعها من زعزعة أمن واستقرار المنطقة وتهديدها للسلم والأمن الدوليين من خلال استهدافها المواقع والأشخاص المدنيين بطائراتها المفخخة وصواريخها العبثية، وتهديدها لحرية الملاحة، بإجراءات حازمة تنهي شرها وتضع الحل السياسي على مساره الصحيح.

ومن جانبها، وتحت عنوان "الحوثي مطلوب دوليا".. قالت صحيفة (الخليج) "لن تتوقف ردود الفعل العالمية الواسعة المتضامنة مع الإمارات في وجه الاعتداء الحوثي الغاشم على منشآت مدنية في أبوظبي وأسفر عن ضحايا مدنيين عند بيانات الإدانة والاستنكار لهذه الجريمة، بل ستتعداها إلى إجراءات عملية حازمة للجم هذه الجماعة المارقة، بعدما تمادت في انتهاك الأعراف والقوانين، واستمرأت تعريض الأمن الإقليمي للخطر، فضلا عن تنكيلها لسنوات بأبناء الشعب اليمني في مسعى بائس لفرض أجندتها الطائفية الظلامية".

وأكدت في الختام أن العدوان على الإمارات تجاوز لخط أحمر دولي عريض اقترفته الميليشيات الحوثية.