رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي يبحث مع المبعوث الأمريكي أمن واستقرار المنطقة

بحث رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، خلال استقباله، اليوم الجمعة، مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون إفريقيا مولي في، والسفير ديفيد ساترفيلد المبعوث الأمريكي الجديد لمنطقة القرن الأفريقي، قضايا الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقال فقي، في تغريدة عبر حسابه على موقع التغريدات المختصرة "تويتر"، إن اللقاء تطرق إلى قضايا الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي وجهود الجهات الفاعلة الوطنية والإقليمية التي تعمل من أجل الحوار والحلول السياسية لحل أزمات المنطقة.

في سياق آخر، تسلم رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، اليوم، أوراق اعتماد عدد من السفراء وممثلي الدول والمنظمات لدى الاتحاد الإفريقي.

وقال فقي في تغريدة عبر حسابه على موقع التغريدات المختصرة "تويتر"، إنه تسلم أوراق اعتماد سفراء وممثلي كوت ديفوار السفير إينيوميز، كوبا السفيرة أنتونيا ماريو أورو، سنغال السفير محمد الأمين، غينيا بيساو السفير إبراهيم سانو، جامعة الدول العربية السفير وليد حامد، بوركينا فاسو السفيرة أوليفيا رومبا، مالاوي السفير تشارلز بيتر، والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة المشتركة للإيدز الدكتورة سيكا تسيمو.