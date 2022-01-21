رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان يصدر قراراً بتكليف وزراء

أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان قراراً بتكليف السادة المذكورين أدناه بمهام الوزراء بالوزارت قرين كل منهم.

وهم :-

- عثمان حسين عثمان - وزارة شؤون مجلس الوزراء

- علي الصادق علي - وزارة الخارجية

- أبوبكر أبوالقاسم عبدالله أبوالقاسم - وزارة التنمية العمرانية والطرق والجسور

- دكتور ابوبكر عمر البشرى أحمد - وزارة الزراعة والغابات

- بتول عباس علام عوض - وزارة الصناعة

- آمال صالح سعد - وزارة التجارة والتموين

- محمد عبدالله محمود - وزارة الطاقة والنفط

- مهندس ضو البيت عبدالرحمن منصور - وزارة الري والموارد المائية

- عادل حسن محمد حسين - وزارة الاتصالات والتحول الرقمي

- إحلام مدني مهدي - وزارة الاستثمار والتعاون الدولي

- دكتور هيثم محمد إبراهيم - وزارة الصحة

- سعاد الطيب حسن - وزارة العمل والإصلاح الإداري

- عبدالعاطي أحمد عباس - وزارة الشؤون الدينية والأوقاف

- دكتور جراهام عبدالقادر- وزارة الثقافة والإعلام

- أيمن سيد سليم - وزارة الشباب والرياضة.

تأتي هذه الخطوة فيما يشهد السودان احتجاجات منذ الخامس والعشرين من تشرين أول/أكتوبر الماضي، عندما أطاح قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بالحكومة الانتقالية المدنية التي كان يرأسها انذاك عبد الله حمدوك.

وبحسب لجنة أطباء السودان المركزية ، قتل في الاحتجاجات 67شخصا واصيب اكثر من 290آخرين.