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رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان يصدر قراراً بتكليف وزراء

د ب أ
نشر في: الجمعة 21 يناير 2022 - 10:14 ص | آخر تحديث: الجمعة 21 يناير 2022 - 10:14 ص

أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان قراراً بتكليف السادة المذكورين أدناه بمهام الوزراء بالوزارت قرين كل منهم.

وهم :-

- عثمان حسين عثمان - وزارة شؤون مجلس الوزراء

- علي الصادق علي - وزارة الخارجية

- أبوبكر أبوالقاسم عبدالله أبوالقاسم - وزارة التنمية العمرانية والطرق والجسور

- دكتور ابوبكر عمر البشرى أحمد - وزارة الزراعة والغابات

- بتول عباس علام عوض - وزارة الصناعة

- آمال صالح سعد - وزارة التجارة والتموين

- محمد عبدالله محمود - وزارة الطاقة والنفط

- مهندس ضو البيت عبدالرحمن منصور - وزارة الري والموارد المائية

- عادل حسن محمد حسين - وزارة الاتصالات والتحول الرقمي

- إحلام مدني مهدي - وزارة الاستثمار والتعاون الدولي

- دكتور هيثم محمد إبراهيم - وزارة الصحة

- سعاد الطيب حسن - وزارة العمل والإصلاح الإداري

- عبدالعاطي أحمد عباس - وزارة الشؤون الدينية والأوقاف

- دكتور جراهام عبدالقادر- وزارة الثقافة والإعلام

- أيمن سيد سليم - وزارة الشباب والرياضة.

تأتي هذه الخطوة فيما يشهد السودان احتجاجات منذ الخامس والعشرين من تشرين أول/أكتوبر الماضي، عندما أطاح قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بالحكومة الانتقالية المدنية التي كان يرأسها انذاك عبد الله حمدوك.
وبحسب لجنة أطباء السودان المركزية ، قتل في الاحتجاجات 67شخصا واصيب اكثر من 290آخرين.


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