كريتشيكوفا وسكاري تتأهلان لدور الستة عشر ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس

صعدت التشيكية بربورا كريتشيكوفا واليونانية ماريا سكاري إلى الدور الرابع (دور الستة عشر) ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس بعدما تغلبت الأولى على اللاتفية يلينا أوستبنكو 2 / 6 و6 / 4 و6 / 4 وفازت سكاري على الروسية فيرونيكا كودميرتوفا 6 / 4 و6 / 1 اليوم الجمعة ضمن منافسات الدور الثالث بالبطولة.

وبعد البداية القوية التي قدمتها أوستبنكو المصنفة 26 للبطولة وفوزها بالمجموعة الأولى، استعادت كريتشيكوفا توازنها في الوقت المناسب وحسمت المباراة لصالحها في النهاية بعد منافسة استمرت ساعتين وعشر دقائق.

وقالت كريتشيكوفا عقب المباراة في تصريحات نشرتها الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات عبر موقعها على الإنترنت "أشعر حقا بالفخر إزاء الطريقة التي تعاملت بها مع المباراة عندما كنت على وشك الهزيمة وكنت متأخرة بالفعل."

وأضافت "المباراة كانت صعبة للغاية.أنا سعيدة حقا بأنني وجدت طريقة لاستغلال الفرص والفوز بالمباراة في النهاية."

وتلتقي كريتشيكوفا في مباراتها بدور الستة عشر، البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا المصنفة 24 للبطولة والتي تأهلت بالفوز اليوم على الأوكرانية يلينا سفيتولينا المصنفة 15 للبطولة 6 / صفر و6 / 2 .

وسبق لكريتشيكوفا أن التقت أزارينكا مرة واحدة، وفازت أزارينكا في تلك المواجهة وذلك قبل عامين في بطولة أوسترافا.

وتأهلت اليونانية سكاري إلى الدور الرابع ببطولة أستراليا المفتوحة للمرة الثانية، وذلك بعد عامين من الوصول للدور الرابع في بطولات "جراند سلام" للكرة الأولى عبر بطولة أستراليا.

ووصلت سكاري المصنفة الخامسة للبطولة، بذلك إلى الدور الرابع في النسخة الحالية دون أن تخسر أي مجموعة، وقد حسمت مباراة اليوم خلال 82 دقيقة.

وتلتقي سكاري في الدور الرابع مع الأمريكية جيسيكا بيجولا المصنفة 21 للبطولة، والتي تأهلت بفوزها اليوم على الإسبانيا نوريا باريزاس دياز 7 / 6 و6 / 2 .

كذلك تأهلت الإسبانية باولا بادوسا المصنفة الثامنة للبطولة إلى الدور الرابع بفوزها على الأوكرانية مارتا كوستيوك 6 / 2 و5 / 7 و6 / 4 كما تغلبت الأمريكية ماديسون كيز على الصينية كيانج وانج 4 / 6 و6 / 3 و7 / 6 .