انخفاض أسهم شركة بيلوتون بعد تقارير عن تعليق صناعة بعض منتجاتها

انخفضت أسهم شركة "بيلوتون إنترآكتيف" بنسبة 27 % اليوم الخميس بعد نشر تقرير عن تعليقها إنتاج الدراجات الثابتة وأجهزة المشي الرياضية، في أحدث علامة على أفول أحد نجوم جائحة كورونا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وذكرت قناة "سي إن بي سي" أن إنتاج بيلوتون من الدراجات الثابتة سيتوقف لشهرين، مشيرة إلى مستندات من الشركة. وأضافت القناة أن الشركة ستوقف إنتاج أجهزة المشي الرياضية لستة أسابيع، بدءا من شباط/ فبراير المقبل.

وتمثل هذه الخطوة تحولا صادما بالنسبة لشركة لم تكن قادرة على مجاراة معدل الطلب خلال ذروة الجائحة، عندما تكالب العملاء الذين يلزمون منازلهم بسبب قيود كورونا على شراء دراجاتها.

وفي ظل بدء عودة الحياة إلى طبيعتها في أنحاء شتى من العالم، انخفض إقبال العملاء على أجهزة التمارين الرياضية المنزلية.