مفتي الجمهورية: المجتمع يعاني من «إسهال» في لفظ الطلاق

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إنّ وحدة الإرشاد الزوجي تستهدف تمتين العلاقة الزوجية منعًا للوصول إلى الطلاق.



وأضاف خلال لقائه ببرنامج "نظرة" الذي يُقدمه الإعلامي حمدي رزق، عبر شاشة "صدى البلد"، أن المجتمع يعاني من "إسهال" في لفظ الطلاق، معتبرًا أن هناك جهلًا كبيرًا من الأزواج تجاه أحكام الطلاق.



وأشار إلى أنّ كلمة الطلاق لا تُوضع في المكان الشرعي، موضحًا أن هذا المصطلح يجب أن يكون بعيدًا عن الحياة اليومية.



ودعا المفتي، الرجال بعدم الانجرار وراء لفظ الطلاق مهما كانت الظروف والأزمات سواء بصورة الحلف أو بغير الحلف، لافتًا إلى أنّه في بعض الحالات يكون الطلاق هو الثالث وبالتالي تحدث مشكلة.



ولفت إلى أنّ الطلاق يجب أن يكون فقط حال الوصول إلى طريق مسدود بين الزوجين، ويصبح استمرار الحياة مستحيلًا.



وذكر المفتي، أنّ الطلاق بهذه الصورة يكون حضاريًّا باعتباره يمثّل علاجًا لأن استكمال الحياة لم يعد ممكنًا، وحثّ الأزواج إلى عدم جعل الغضب دافعًا للتلفظ بكلمة الطلاق.