بدء ارسال مساعدات من انحاء متفرقة من العالم إلى تونجا

يجري حاليا إرسال مساعدات من أنحاء متفرقة من العالم إلى تونجا في الوقت التي تتعامل فيه المملكة مع تداعيات الثوران البركاني العنيف وموجات المد العاتية "تسونامي".

وأدى ثوران بركان "هونجا - تونجا - هونجا - هاباي" في تونجا إلى وفاة ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص، كما غطى الدولة الواقعة في المحيط الهادئ بالرماد البركاني ، وتسبب في أمواج مد عبر منطقة المحيط الهادئ .

وستعمل بريطانيا جنبا إلى جنب مع أستراليا ونيوزيلندا على إرسال مياه وخيام ومعدات وقائية إلى تونجا، وفقا لما جاء في بيان وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس اليوم الجمعة.

وقالت تروس "ستوفر المعونات الانسانية والمساعدة الدعم للدولة العضو في الكومنولث، والتي عانت من أضرار شديدة وخسائر في الأرواح، للاستجابة للحدث الكارثي".

ومن المقرر أن تبحر سفينة تابعة للبحرية الملكية البريطانية من تاهيتي إلى تونجا اليوم الجمعة حاملة على متنها مياه ومعدات طبية.

وتابعت تروس" مواساتنا لأولئلك الذين تضرروا من هذا الخراب المروع والخسائر في الأرواح الناتجة عن تسونامي في تونجا".