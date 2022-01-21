واشنطن بصدد تحديد الخطوات التالية بشأن روسيا بعد اجتماع بلينكن ولافروف

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي أن الولايات المتحدة ستناقش خطوات السياسة الخارجية المقبلة بشأن روسيا بعد عودة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن من جنيف ومحادثاته مع نظيره الروسي سيرجي لافروف.

وقالت ساكي - في إفادة صحفية نشرها البيت الأبيض عبر موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة - "أتوقع أنه عندما يعود بلينكن، سيناقش مع فريق الأمن القومي الخطوات التالية الصحيحة".

كما أشارت إلى أنها لا تستطيع حتى الآن قول أي شيء عن الاتصالات المخطط لها بين الجانبين الأمريكي والروسي، بما في ذلك على مستوى رؤساء الدول.

وفي هذا السياق، لفتت ساكي الانتباه إلى الدبلوماسية المكثفة مع الروس الأسبوع الماضي وجولة وزير الخارجية بلينكين الأوروبية الحالية والاتصالات العديدة مع الحلفاء والشركاء الأوروبيين، بما في ذلك أوكرانيا.

وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن عقد اجتماعا افتراضيا مع أعضاء الكونجرس الأمريكي بشأن القضية الأوكرانية، الذين وصلوا مؤخرا من كييف حيث التقوا ممثلي السلطات الأوكرانية.

ومن المقرر أن يلتقي بلينكن ولافروف في جنيف في وقت لاحق من اليوم الجمعة. وقبل ذلك، قام وزير الخارجية الأمريكي بزيارة كييف وبرلين لمناقشة الوضع مع الحشد العسكري الروسي على الحدود الأوكرانية.