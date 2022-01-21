النمسا تسجل 1833 إصابة جديدة بفيروس كورونا ولا حالات وفاة

سجلت النمسا 1833 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ولم تسجل النمسا أي حالات وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الجمعة.

يذكر أن أعلى حصيلة إصابات تم تسجيلها في النمسا كانت يوم 19 يناير الجاري، بواقع27 ألفا و677، ، فيما تم تسجيل أعلى حصيلة وفيات يوم 17 ديسمبر 2020 ،وبلغت 218 حالة.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى مليون و505 آلاف و501 إصابة، والوفيات إلى 13 ألف و956.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 17 مليون و271 ألفا و613 جرعة، من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في النمسا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

كان مجلس النواب النمساوي، قد قرر أمس الخميس، وبأغلبية كبيرة، تطبيق التطعيم الإجباري العام ضد كورونا. ويتعين أن يوافق مجلس الولايات على القانون حتي يصبح ساريا.

ومن المنتظر أن يسري التطعيم الإجباري على جميع المواطنين الذين لا تقل أعمارهم عن 18 عاما، وسيتم استثناء الحوامل والأشخاص الذين تعذر أخذهم للتطعيم لأسباب صحية كما سيتم إعفاء المتعافين من مرض كوفيد-19 من أخذ التطعيم لمدة 180 يوما من إصابتهم بالمرض.

وسيتم تطبيق عقوبات مالية تصل إلى 3600 يورو بحق المخالفين للتطعيم الإجباري وسترتبط قيمة الغرامة بدخل كل فرد.