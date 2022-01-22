ضبط 58 طن مخصبات زراعية ومواد خام مجهولة المصدر بالنوبارية

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين، بإشراف مجدي الخضر وكيل الوزارة، حملة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 58 طن مخصبات زراعية كمنتج نهائي ومواد خام مجهولة المصدر داخل أحد مصانع المخصبات الزراعية بناحية النوبارية، يعمل بشكل عشوائي ويُقلد منتجات شركات أخرى معروفة بالأسواق، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

وتلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد وجدي الصيرفي، رئيس مباحث التموين في البحيرة، بشن حملة برئاسة المهندس مفتاح عبد اللطيف مدير عام الرقابة، برفقة أيمن السخاوي، مدير إدارة تموين النوبارية، وعلي أبوزيد، مفتش الرقابة التموينية بالمديرية.