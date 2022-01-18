ثنائي الزمالك يتصدران رقماً سلبياً لمنتخب تونس

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حقق منتخب تونس رقماً قياسياً سلبياً، في بطولة كأس الأمم الأفريقية، فيما يخص ركلات الجزاء.

منتخب تونس الذي تأهل بين افضل ثوالث ليصطدم بنيجيريا في دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم بالكاميرون، أهدر 3 ركلات جزاء في 3 مباريات بالبطولة.

الفشل التونسي في الاستفادة من ركلات الجزاء، تواصل من النسخة الماضية "مصر 2019"، بعدما أهدر أيضا فرجاني ساسي نجم الزمالك ركلة في مباراة السنغال بنصف نهائي النسخة الماضية.

وفي النسخة الحالية تواصل الإهدار حيث أضاع وهبي الخزري بمباراة مالي الافتتاحية لنسور قرطاج، ثم يوسف المساكني ضد موريتانيا، وأخيرا سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك ضد غامبيا.