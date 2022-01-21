ميرهان حسين: سعيدة بمشاركتي فى مسرحية «عائلة كازانوفا»

أعربت الفنانة ميرهان حسين عن سعادتها بتعاقدها للمشاركة بمسرحية «عائلة كازانوفا»، والمقرر عرضها في موسم الرياض الشهر المقبل، وتجرى بروفاتها حاليا على احدى مسارح القاهرة قبل السفر إلى السعودية الشهر المقبل لعرضها هناك.

وقالت ميرهان إن مسرحية «عائلة كازانوفا» تضم نخبة من نجوم السينما والمسرح في مصر والوطن العربي على رأسهم حسن الرداد ، عمرو يوسف ، ميرهان حسين، نسرين طافش، حمدي المرغني، هالة فاخر، بدرية طلبة، سليمان عيد، ومن تأليف ضياء محمد، وإخراج هشام عطوة.

وتعد هذه المسرحية ثان تجارب ميرهان حسين المسرحية بعد مشاركتها بمسرحية «شمسية وأربع كراسى» التي تم عرضها على مسرح الساحل في الصيف وعرضت بعد ذلك في موسم الرياض.

يشار إلى أنه يعرض لميرهان حسين حاليا مسلسل «أنا وهى» من بطولتها مع أحمد حاتم، وهنا الزاهد، وأشرف عبد الباقى، ومحمود البزاوى، وسلوى محمد على، وندى عادل، ومن تأليف مصطفى حمدى، وإخراج سامح عبد العزيز.