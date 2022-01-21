القوات العراقية تتوعد برد قاس على داعش بعد هجوم ديالي

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وعدت قيادة العمليات المشتركة العراقية اليوم الجمعة بالقصاص العادل قريبا من تنظيم داعش على خلفية الهجوم الذي شنه التنظيم على موقع للجيش العراقي وأدى إلى مقتل 11 عسكريا بينهم ضابط في إحدى قرى ناحية العظيم التابعة لمحافظة ديالى/57كم شمال شرقي بغداد/.

ونعى بيان لقيادة العمليات المشتركة العراقية "استشهاد ضابط وعدد من الرتب والجنود في السرية الأولى في الجيش العراقي في منطقة ام الكرامي بناحية العظيم."

وذكر البيان أن "القصاص العادل من الإرهابيين المنفذين لهذا الحادث الغادر سيكون قريبا وسيكون الرد قاسيا."

كانت مصادر أمنية عراقية قد ذكرت في وقت سابق اليوم أن 11جنديا عراقيا قتلوا فجر اليوم الجمعة في هجوم لتنظيم داعش على مقر للجيش في محافظة ديالى /57 كم شمال شرقي بغداد/.

وأوضحت المصادر أن المهاجمين لاذوا بالفرار.

يشار إلى أن تنظيم داعش لايزال ينشط في العراق رغم إعلان حكومة بغداد في نهاية عام 2017 القضاء على التنظيم عسكريا في البلاد.