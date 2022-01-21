بكين تقلص تتابع الشعلة إلى 3 أيام قبل انطلاق دورة الألعاب الشتوية

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أعلن منظمو أولمبياد بكين، اليوم الجمعة، أن تتابع الشعلة الذي يسبق أولمبياد بكين سيتم تقليصه إلى ثلاثة أيام بسبب مخاوف متعلقة بفيروس كورونا.

وقال شو تشيجون، نائب مدير اللجنة المنظمة، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن الأولوية دائما هي السلامة.

والآن، سيبدأ تتابع الشعلة يوم 2 فبراير المقبل قبل الحفل الافتتاحي المقرر يوم 4 من نفس الشهر، وسيغطي الأماكن الثلاثة التي ستستضيف منافسات البطولة في بكين بجانب منطقتي يانتشينج وتشانججياكو خارج المدينة.

وما يقرب من 1200 شخصا، معروفين بمساهمتهم الرياضية أو المجتمعية، سيحملون الشعلة. وسيخضعون كلهم لاختبار فيروس كورونا.

وتم تسجيل عدد من الإصابات بمتحور أوميكرون في الصين.

وسيظل الرياضيون والمشاركون في البطولة في حلقة مغلقة أثناء تواجدهم في الصين، وسيتبعون بروتوكول نظافة كما سيخضعون لاختبار الكشف عن كورونا بشكل دوري.