المستشار الألماني يلتقي الرئيس الفرنسي الثلاثاء المقبل في برلين

قالت نائبة المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية الإلمانية كريستيانا هوفمان إن المستشار الاتحادي أولاف شولتس سوف يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والذي سيزور برلين يوم الثلاثاء المقبل .

وأضافت أن الاجتماع سيناقش القضايا الدولية الحالية ،كما سيتم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات .

يشار إلى أن فرنسا قد تسلمت رئاسة الاتحاد الأوربي ببرنامج طموح لأوروبا "قوية" و"ذات سيادة"، لستة أشهر ، وسط تحديات كبيره أهمها وباء كورونا والانتخابات الرئاسية المزمع عقدها فى أبريل المقبل فضلا عن اللزمه الروسية الأوكرانية.

وقد تسلمت فرنسا الرئاسة بداية العام الحالي من سلوفينيا التي كانت ترأس المجلس الأوروبي منذ الأول من يوليو على أن تسلمها في النصف الثاني من السنة إلى التشيك .

فيما تسلمت المانيا رئاسة مجموعه السبع منذ بدايه العام وهى مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى لمدة عام واحد.